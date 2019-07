Município de Pinhel implementa programa de voluntariado juvenil

Promover a participação dos jovens em ações de voluntariado de interesse social e comunitário é o objetivo do programa “Pinhel nas tuas Mãos” criado recentemente pela autarquia.

O respetivo regulamento foi publicado na segunda-feira em “Diário da República” e estabelece que o objetivo é «incentivar o espírito de iniciativa, de solidariedade e de pertença comunitária», fazendo com que os jovens colaborem em projetos desenvolvidos pelo município, pelas instituições particulares de solidariedade social e por associações juvenis e culturais. O “Pinhel nas Tuas Mãos” pretende ainda proporcionar aos jovens «experiências enriquecedoras que lhes permitam ocupar os tempos livres, com atividades de natureza cultural, ambiental, turística ou social, geradoras de impacto positivo na comunidade e sejam experiências de valorização pessoal». Segundo o regulamento, podem participar jovens dos 14 aos 30 anos, que terão direito a uma bolsa para compensação de despesas a atribuir pelo município, no valor de dois euros por cada hora de ocupação efetiva (no máximo de 30 horas mensais), a um seguro de acidentes pessoais e a um certificado de participação.