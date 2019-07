Festival dedicado ao pão anima Videmonte no fim de semana

A aldeia de Videmonte (Guarda) acolhe, a partir de sexta-feira, a VIª edição do Festival Pão Nosso, que concilia a cultura local e as artes, e integra exposições e arte de rua.

Este ano o artista plástico Vítor Freitas, apoiado pela criativa Sílvia Amaral, têm trabalhado em residência artística com os habitantes da aldeia serrana por forma a transformar «os residentes em criadores e criativos das suas próprias ideias», adianta a organização. O resultado destas oficinas será apresentado nas várias exposições e arte de rua previstas no evento. Em termos musicais, o destaque vai para o espetáculo “‘Ti Maria’ cantadeira de Videmonte”, agendado para sábado à noite, que vai envolver os músicos Catarina Moura, Omiri, Gilberto Costa, Miguel Calhaz, Miguel Cordeiro, Tiago Pereira, Rogério Pires, Marcos Cavaleiro, Quiné e César Prata. O Festival Pão Nosso integra o ciclo de Festivais de Cultura Popular do Concelho da Guarda, organizado pela Câmara Municipal.