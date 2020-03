Eventos e visitas turísticas canceladas, piscinas municipais fechadas em Trancoso

A Câmara de Trancoso deliberou suspender eventos, fechar as piscinas municipais e cancelar visitas turísticas na sequência do surto de Covid-19.

As medidas fazem parte do Plano de Contingência do município, aprovado na quinta-feira em reunião do executivo, para dar resposta à epidemia do coronavírus e entrou «imediatamente em vigor». De acordo com o município, «todos os eventos promovidos pela Câmara Municipal encontram-se, para já, suspensos» e as piscinas municipais de Trancoso e Vila Franca das Naves estão encerradas, «pelo menos, até ao final de março».

«Estas e outras medidas irão ser constantemente reavaliadas nos próximos dias/semanas, em função do evoluir da situação, sempre em concordância com as diretrizes governamentais», adianta a autarquia em comunicado.