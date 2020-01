Estrada municipal 512 interditada ao trânsito entre o Paul e o Ourondo (Covilhã)

O troço da estrada municipal 512 entre o Paul e o Ourondo, no concelho da Covilhã, está interditada à circulação devido ao perigo de derrocada iminente, informa a Câmara da Covilhã.

A via foi cortada na noite de quinta-feira, junto à Quinta do Limite, pelos serviços da Proteção Civil municipal, estando a decorrer obras no local. A autarquia não revelou prazo para reabertura da estrada dizendo apenas, em comunicado, que pretende ser «célere na resolução do problema».

Como percurso alternativo, os automobilistas das freguesias daquela zona devem seguir pela estrada de Silvares/Barco/Paul, Silvares/Barco/Covilhã ou Silvares/Fundão/Covilhã. Outra possibilidade é a utilização da estrada que liga Casegas a Sobral de São Miguel.