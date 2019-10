Dois mortos em colisão no nó da Cogula (Trancoso) do IP2

Uma mulher e uma criança morreram este domingo no IP2, na zona do nó da Cogula (Trancoso), numa colisão entre dois veículos ligeiros que obrigou ao corte da circulação naquela via.

Segundo a GNR, o acidente aconteceu pelas 17h40 ao quilómetro 97,8, no sentido Sul-Norte, e provocou ainda dois feridos.

O trânsito está a ser desviado para a Estrada Nacional (EN) 102. No local estão 37 elementos dos bombeiros, GNR e INEM, apoiados por 12 viaturas. O helicóptero do Instituto Nacional de Emergência Médica chegou a ser acionado mas foi desativado.