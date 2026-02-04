Distrito de Castelo Branco em Estado de Calamidade

A situação de calamidade foi decretada pelo governo devido aos danos causados pela depressão Kristin e publicada em Diário da República, abrangendo os 60 concelhos onde a devastação foi maior. No distrito de Castelo Branco apenas o concelho de Belmonte não foi incluído na declaração de Estado de Calamidade.

As medidas foram prolongadas até ao próximo dia 8 e permitem, nomeadamente, a dispensa de serviço ou a justificação das faltas dos trabalhadores, do setor público ou privado, que desempenhem cumulativamente as funções de bombeiro voluntário ou de voluntário na Cruz Vermelha Portuguesa, salvo aqueles que desempenhem funções nas Forças Armadas, nas Forças de Segurança e na ANEPC, bem como em serviço público de prestação de cuidados de saúde em situações de emergência, nomeadamente técnicos de emergência pré-hospitalar e enfermeiros do Instituto Nacional de Emergência Médica.

(foto: Beira Baixa TV)