Circulação ferroviária suspensa entre a Covilhã e o Tortosendo na Linha da Beira Baixa

A circulação ferroviária entre Covilhã e Tortosendo, na Linha da Beira Baixa, está suspensa desde o final da manhã devido ao descarrilamento de um comboio regional com destino a Castelo Branco.

A CP adianta que a composição circulava sem passageiros e tinha saído da Covilhã às 12h45 em direção a Castelo Branco, tendo descarrilado após embater num obstáculo colocado na via por um aluimento de terras.

A Infraestruturas de Portugal já está no local para repor, «o quanto antes», as condições de segurança da linha e permitir a sua reabertura.