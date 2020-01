AMCB revê Planos Municipais de Defesa da Floresta

A Associação de Municípios da Cova da Beira (AMCB) está a promover a revisão dos Planos Municipais de Defesa da Floresta Contra Incêndios junto das autarquias associadas.

Este trabalho vai incluir a produção de cartografia municipal de risco e a construção de sistemas de informação geográfica de base supramunicipal em matéria de riscos. Segundo a AMCB, «a informação partilhada contribuirá para a criação de uma base de conhecimento comum em matéria de prevenção riscos, acessível e partilhada pelas diversas entidades com responsabilidades de intervenção sobre o território». Atualmente já está em curso a revisão dos planos dos municípios de Belmonte, Covilhã, Fornos de Algodres, Guarda, Pinhel, Trancoso e Seia, seguindo os critérios e normas de uma Diretiva Europeia para o setor, bem como as orientações do Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF). O Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios é um instrumento de gestão territorial, de carácter obrigatório, que tem que ser revisto periodicamente e/ ou sempre que se verifiquem alterações significativas que tenham repercussões sobre o documento em vigor. A AMCB já ministrou entretanto, em Belmonte, uma formação em Cartografia de Risco para os técnicos dos municípios de Almeida, Belmonte, Celorico da Beira, Covilhã, Figueira de Castelo Rodrigo, Fornos de Algodres, Fundão, Gouveia, Guarda, Manteigas, Mêda, Penamacor, Pinhel, Sabugal, Seia e Trancoso.