60 produtores e expositores participam no Beira Interior – Vinhos & Sabores em Pinhel

A quinta edição do certame Beira Interior – Vinhos & Sabores terá lugar de 15 a 17 de novembro no Centro Logístico de Pinhel e contará com a participação de 30 produtores de vinho desta região vitivinícola e 30 expositores de sabores, entre os quais alguns restaurantes da Beira Interior.

O certame foi apresentado esta quinta-feira na Adega 23, em Sarnadas de Ródão,no concelho de Vila Velha de Ródão (Castelo Branco), porque «a Beira Interior não tem fronteiras e quisemos vincar isso mesmo com esta apresentação», justificou Rui Ventura, presidente da Câmara de Pinhel, que organiza evento com a Comissão Vitivinícola Regional da Beira Interior.

Além do Salão de Vinhos e da mostra gastronómica regional, haverá provas comentadas de vinhos e sessões de “showcooking”, animação musical e a gala de entrega dos prémios Vindouro/ Vinduero, que distingue os melhores néctares da Península Ibérica. Este ano a cerimónia contará com a presença de cerca de 400 convidados. Durante os três dias do certame será também constante a presença de importadores e exportadores de vinhos, bem como de críticos e comercializadores.

A inauguração do Beira Interior – Vinhos & Sabores está marcada para as 21 horas de 15 de novembro.