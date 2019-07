Ana Mendes Godinho visitou O INTERIOR

Ana Mendes Godinho, cabeça de lista do PS às legislativas pelo círculo da Guarda, esteve esta segunda-feira nas instalações de O INTERIOR, na Guarda.

A também secretária de Estado do Turismo visitou a redação e ficou a conhecer o projeto de O INTERIOR, tendo, no final concedido uma entrevista a propósito da sua candidatura pela Guarda, das propostas que vai apresentar, da polémica causada pelas demissões na Federação e do Hotel Turismo. Saiba mais na próxima edição de O INTERIOR.