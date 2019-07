Jovens campistas evacuados por causa de fogo de Terlamonte

Sessenta jovens que estavam a acampar na Quinta do Rio, na margem do rio Zêzere, foram evacuados por precaução devido o incêndio que lavra na zona de Terlamonte, no concelho da Covilhã.

Segundo Vítor Pereira, presidente do município, todos foram encaminhados para o pavilhão gimnodesportivo da Escola C+S do Teixoso e que a evacuação foi realizada «apenas por precaução» e antes de as chamas terem chegado perto do local onde estavam as tendas. O edil covilhanense acrescenta que o fogo está a consumir uma zona de floresta, perto do rio, e não estão em risco localidades.

Segundo a informação disponibilizada na página oficial da Proteção Civil na Internet, o incêndio começou às 15h21 numa zona de mato e, às 20 horas, mobilizava 115 operacionais apoiados por seis meios aéreos e 32 viaturas.

Outro incêndio em Alcaria (Fundão) está a ser combatido por 88 voluntários, 25 veículos e dois meios aéreos.