Vuelta passa na Guarda em setembro de 2020

A Vuelta de 2020, a terceira maior prova de ciclismo do mundo, vai passar pela região a 4 de setembro e subirá à Guarda antes de rumar à fronteira de Vilar Formoso e a Ciudad Rodrigo, na província de Salamanca.

O percurso da 75ª edição da Volta a Espanha foi apresentado na segunda-feira, em Madrid, e inclui duas etapas em Portugal, uma com chegada no Porto a 3 de setembro e outra com partida de Viseu no dia seguinte. Esta tirada terá 177 quilómetros e terminará em Ciudad Rodrigo, com o pelotão a passar por Fornos de Algodres, Celorico da Beira, Ratoeira, Vila Cortês do Mondego, Guarda, Pínzio, Almeida e Vilar Formoso, reentrando depois em território espanhol por Fuentes de Oñoro. A subida à Torre ainda chegou a ser ponderada pela organização, mas acabou por ser excluída. A Vuelta começa a 14 de agosto, na Holanda, e termina a 6 de setembro, contemplando ainda uma passagem por França. Será a terceira vez que a prova passa por território português. Em 1997 começou em Lisboa, teve uma etapa entre Évora e Vilamoura e uma partida de Loulé rumo a Huelva.