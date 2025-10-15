Três títulos europeus de veteranos para a Senhora do Desterro

Pedro Martins (M55), Augusto Cardoso (M50) e Ricardo Venteira (M40), da Associação Cultural e Recreativa da Senhora do Desterro (ACRSD), de São Romão (Seia), sagraram-se campeões da Europa de veteranos nos 5.000 metros de marcha atlética.

Também o covilhanense Amaro Teixeira (M35) conquistou o título europeu na distância. A competição está a decorrer na Ilha da Madeira até domingo. Bruno Martins, também da ACR Senhora do Desterro, foi quinto classificado no lançamento do martelão e no lançamento do martelo, estabelecendo ainda a sua melhor marca da época. Já a gouveense Vanda Ribeiro (W50) alcançou a medalha de prata nos 2.000 metros obstáculos.