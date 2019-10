Mário Patrão em bom plano no Rali de Marrocos

Mário Patrão (KTM) concluiu esta quarta-feira a participação no Rali de Marrocos, a última prova do Mundial de todo-o-terreno, com uma boa prestação.

Na terça-feira, o piloto de Paranhos da Beira (Seia) ocupava o 23º lugar da classificação geral das motos e era o terceiro melhor português em prova atrás de Paulo Gonçalves e de Joaquim Rodrigues Jr., ambos da Hero, no 13º e 15º lugares, respetivamente. O Rali de Marrocos começou no domingo e terminou ontem, após o fecho desta edição. Mário Patrão terminou o prólogo na 17ª posição e foi 27º na primeira etapa, resultado que repetiu na segunda tirada, tendo sido 23º na terceira jornada. Na terça-feira o senense terminou a quarta e penúltima etapa, de 311 quilómetros, no 25º lugar, a 39m08s do vencedor, o português Paulo Gonçalves. «Foi uma especial com as típicas pistas marroquinas, muitos fora de pista e com muito pó inicial, o que obrigou a alguma prudência na navegação. Estamos a um dia do final desta grande competição e tenho sentido que esta versão de 2019 da mota me transmite mais segurança, noto-a mais segura. A um passo do final da competição, não quero de forma alguma comprometer a corrida e a minha recuperação», comentou Mário Patrão no final da jornada. Na quarta-fera disputou-se a quinta e última etapa do Rali de Marrocos, entre Aofous e Fez, com 456 quilómetros, 168 deles cronometrados.