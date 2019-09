Karate: Mariana Veloso vai ao Mundial

Mariana Veloso, da Escola de Karate de Celorico da Beira (União de Karate Shotokan das Beiras), vai integrar a equipa portuguesa que vai disputar o 16º Campeonato Mundial de Karate Shotokan WSKA (World Shotokan Karate-Do Association), a realizar em Odivelas entre 20 e 22 de setembro.

A jovem celoricense já tinha sido selecionada para representar Portugal no Europeu de Karate da ESKA em 2018. A UKSB será ainda representada por Joana Venâncio (Centro Bujutsu de Mangualde), sendo que as duas atletas serão acompanhadas pelo sensei Pedro Veloso. O Mundial contará com a presença de mais de 700 atletas oriundos dos cinco continentes.