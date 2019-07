Campeonato de Portugal: Valadares Gaia é o primeiro adversário do Figueirense

A primeira fase do Campeonato de Portugal 2019/2020 foi sorteada esta terça-feira.

O Ginásio Figueirense, campeão distrital da Guarda e recém-promovido a terceiro escalão do futebol nacional, integra a série B com mais 17 equipas da zona norte e da ilha da Madeira. Na primeira jornada, agendada para 18 de agosto, a equipa de Figueira de Castelo Rodrigo desloca-se ao terreno do Valadares Gaia e sete dias depois recebe o Coimbrões.