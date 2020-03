Atletismo: Paulo Gomes venceu “12 Kms Manteigas-Penhas Douradas”

O celoricense Paulo Gomes (GDC Guilhovai) venceu a 38ª corrida de montanha “12 Kms Manteigas-Penhas Douradas”, realizada no domingo numa organização do Centro de Cultura e Desporto (CCD) dos Trabalhadores da Câmara de Manteigas.

O veterano concluiu a subida em 49m06s92’ e repetiu a vitória do ano passado, com Bruno Paixão (Beja AC) a terminar 1m24s depois. O terceiro classificado foi Rui Muga (CA Mogadouro), com o tempo de 51m03s65’. A prova foi concluída por 144 atletas. Em femininos ganhou a veterana Rosa Madureira (AD Marco 09) ao cortar a meta em 1h01m38s, com a segunda classificada, Nádia Casteleiro (Oralklass Amigos do Trail), a chegar mais de oito minutos depois. O pódio ficou completo com outra veterana, a gouveense Vanda Ribeiro (individual), que concluiu a subida em 1h11m58s. O vencedor da classificação geral da corrida de montanha recebeu 300 euros, enquanto a melhor atleta feminina levou para casa um prémio de 200 euros. Paralelamente, realizou-se também uma caminhada de sete quilómetros não competitiva. A atividade teve o apoio da autarquia e, tal como nas últimas edições, a organização doou à APAV – Associação Portuguesa de Apoio à Vítima um euro por cada inscrição.