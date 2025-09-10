Gambozinos & Peobardos estreiam novas produções no TMG

Os Gambozinos & Peobardos – Grupo de Teatro da Vela estão a apresentar no café-concerto do TMG o espetáculo “Crianças ao Poder!”, um manifesto que dá voz às crianças e realça a importância de serem ouvidas. Esta criação baseia-se no livro “Cruzada das Crianças”, de Afonso Cruz, que relembrou a Cruzada das Crianças que aconteceu em 1212, formada por uma multidão composta essencialmente por crianças.

À noite (21h30), o grupo da Vela protagoniza a peça “Vida, Uma Aplicação” (na foto). Com coordenação/orientação artística de Joana Cavaleiro e Pedro Louro, o espetáculo procura explorar as contradições e dificuldades da juventude, com vários jovens intérpretes da comunidade. O espetáculo está marcado para o pequeno auditório do TMG.