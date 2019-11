Coleções de Serralves e da FLAD para ver no TMG

Ainda pode ver até sábado a exposição “Mesa dos Sonhos: Duas Coleções de Arte Contemporânea”, patente no TMG.

A mostra reúne cerca de 30 obras da Coleção de Serralves e da Coleção da Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento (FLAD) e pretende «estabelecer diálogos e confrontos entre diferentes modos de produção e de pensamento», ao invés de se focar num único meio de produção artística. Com título «resgatado» de um poema de Alexandre O’Neill, a exposição contempla dois perfis diferentes: a Coleção da FLAD tem um acervo de desenho considerável de artistas portugueses, enquanto a Coleção de Serralves, muito rica no mesmo período (anos 1960–2000), vem contextualizar internacionalmente. É uma iniciativa do programa da Coleção de Serralves de obras especificamente selecionadas para os locais de exposição «com o objetivo de tornar o acervo acessível a públicos diversificados de todas as regiões do país». A entrada é livre.