Aguiar da Beira encena “A Fuga das Freiras” no dia 21

A vila de Aguiar da Beira volta a mobilizar-se para dar vida a a um espetáculo inspirado num acontecimento da história local, a lenda da Senhora da Lapa.

“A Fuga das Freiras” vai ser representada no dia 21 no Largo dos Monumentos (21h30) e será protagonizada por mais de centena e meia de participantes, entre músicos, atores e figurantes da vila numa encenação e dramaturgia criada pelo grupo Trigo Limpo-Teatro Acert, de Tondela. O ponto de partida é a invasão da região pelos mouros e a martirização das religiosas, algumas das quais conseguiram escapar levando consigo a imagem para a Lapa, dando origem ao santuário que, anualmente, atrai milhares de devotos àquela localidade do concelho. Para o município de Aguiar da Beira, que organiza o espetáculo, é «um orgulho ter investido numa iniciativa desta natureza: por todo o envolvimento/ formação da comunidade local, pelo inúmero público que assistiu e pela promoção do concelho a nível regional e nacional». O projeto teve estreia em 2015 e repetiu em 2018, regressando este ano sob o mote “Quem conta um conto…” e com novas personagens, «bem conhecidas de todos(as)», adianta a autarquia.