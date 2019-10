Oposicionistas nas eleições de 1969 confraternizam no sábado na Guarda

Um grupo de personalidades da Guarda oposicionistas ao regime de Marcelo Caetano vai recordar, no sábado, as eleições de 1969 às quais concorreram César Augusto da Costa Tavares (advogado), João Gomes (advogado), Luís Baeta de Campos (médico) e Manuel Tavares Lopes (advogado). A efeméride e a sua importância será evocada no restaurante “A Mexicana”, numa iniciativa dinamizada por Maria do Carmo Borges, José Manuel Mota da Romana e António José Dias de Almeida. Os contactos da organização são: 968 041 520, 962 555 766 ou 963 505 789.