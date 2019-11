Junta de Freguesia da Guarda disponibiliza Gabinete de Inserção Profissional na Guarda-Gare

A Junta de Freguesia da Guarda conta agora com um Gabinete de Inserção Profissional (GIP) que está sedeado no balcão da Guarda-Gare.

O programa foi apresentado no passado dia 24 de outubro, numa sessão que contou com a participação do diretor do Instituto de Empregos e Formação Profissional (IEFP) da Guarda, Américo Paulino, e de uma dezena de representantes das Juntas de Freguesia do concelho, o público-alvo deste primeiro encontro. O GIP da Guarda resulta de uma parceria entre a Junta e o IEFP, que apoia em termos financeiros e técnicos, e funcionará como uma extensão do Instituto de Emprego para divulgar e promover os diversos programas, ações de formação profissional e oportunidades de emprego. O serviço vai abranger a parte intermédia e baixa da cidade, bem como as freguesias contíguas, porquanto no centro da Guarda e nas freguesias limítrofes será utilizada a delegação do IEFP. O GIP funciona no Centro Social e Cultural de São Miguel em horário de expediente (9 horas-17h30) e pode ser contactado pelo email gip@freguesiadaguarda.pt ou telefonicamente pelos 271 239 563/ 969 511 862.