Confirmado primeiro caso positivo de coronavírus em Portugal

A ministra da Saúde, Marta Temido, confirmou esta segunda-feira o primeiro caso de infeção do novo coronavírus, o Covid-19, em Portugal. Trata-se de um homem de 60 anos, cujo «estado de saúde é estável» e que teve início de sintomas a 29 de fevereiro.

O doente, médico de profissão, trabalha no Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa e esteve no norte de Itália de férias, encontrando-se internado no Centro Hospitalar Universitário do Porto (Hospital de Santo António), no Porto. Marta Temido anunciou que há um segundo caso cuja análise deu positivo, mas carece ainda de confirmação, que sairá da contra-análise feita no Instituto Dr. Ricardo Jorge.

Segundo a ministra da Saúde, este paciente tem 33 anos, também está em situação estável e começou a ter sintomas a 26 de fevereiro. Não tem «link epidemeológico a Itália, mas a Valência, Espanha» e está neste momento internado no Hospital de São João, também no Porto. adiantou a governante. Ambos os homens deram entrada nos hospitais no domingo.

Numa conferência de imprensa realizada esta manhã, a ministra deixou «uma mensagem de tranquilidade» e pediu uma «vigilância ativa» à população. A mensagem foi repetida pela diretora-geral da saúde, Graça Freitas, que na mesma sessão recomendou aos portugueses que contactem primeiro a linha de apoio SNS24, em caso de dúvidas ou sintomas, «em lugar de se dirigirem aos serviços de saúde». Estas linhas telefónicas têm sido reforçadas.

No sábado, a Direção-Geral da Saúde tinha feito um balanço que apontava para 73 casos suspeitos em Portugal, dados como negativos, e outros 12 em análise.

O surto de Covid-19 iniciou-se em dezembro, na província chinesa de Hubei, onde ainda está o maior número de infetados. O vírus, que pode causar infeções respiratórias como pneumonia, provocou já quase três mil mortos e infetou perto de 87 mil pessoas, de acordo com a Organização Mundial de Saúde. Mais de 44 mil pessoas, porém, já recuperaram da doença.