Ano letivo começa hoje no Agrupamento Afonso de Albuquerque

Mais de 2 mil alunos dos vários ciclos de ensino regressam esta quinta-feira às aulas no Agrupamento de Escolas Afonso de Albuquerque.

O diretor do Agrupamento, José Carvalho, disse que está tudo pronto para um arranque sem problemas e que, quanto a professores «todos os horários estão preenchidos», sendo que, «poderá haver alguns constrangimentos iniciais devido a eventuais baixas médicas, que serão resolvidos».

Nos estabelecimentos de ensino de todo o agrupamento, desde o pré-escolar até ao ensino secundário, é de mais de 2 mil alunos e todas as turmas estão com a capacidade máxima preenchida.