Reabertura integral da Linha da Beira Alta anunciada para o próximo domingo

A Infraestruturas de Portugal (IP) anunciou esta quarta-feira que a Linha da Beira Alta vai reabrir na íntegra, no próximo domingo, dia em que está prevista a reposição do serviço de transportes de passageiros entre a Pampilhosa e Mangualde.

A linha está fechada desde abril de 2022, tendo sido reabertos, entretanto, os troços Mangualde-Celorico da Beira, Celorico da Beira-Guarda e Guarda-Vilar Formoso. A renovação integral da via (193 quilómetros) é considerada uma das obras fundamentais do Corredor Internacional Norte e destina-se a permitir uma ligação ferroviária para passageiros e mercadorias mais segura e rápida entre o Centro e o Norte do país e a fronteira com Espanha.

O investimento previsto para a modernização desta ligação era da ordem dos 600 milhões de euros. A linha encerrou a 19 de abril de 2022 por um período anunciado de nove meses e deveria reabrir em janeiro de 2023. A Infraestruturas de Portugal veio depois a anunciar como data provável novembro de 2023, prazo que foi novamente alterado, passando a ser junho de 2024, que também não se concretizou.

Em dezembro desse ano, Miguel Pinto Luz veio à Guarda garantir que a abertura integral da Linha da Beira Alta iria acontecer no primeiro trimestre de 2025, o que não se verificou. «Este era um dia muito esperado pelos portugueses. A aposta deste Governo é clara: investir na ferrovia é investir no futuro de Portugal», reagiu, hoje, o ministro das Infraestruturas e Habitação.

Numa nota enviada a O INTERIOR, o governante refere ainda que, com a reabertura integral da Linha da Beira Alta, «devolve-se assim um eixo estruturante na ligação entre o interior do território nacional, os principais centros urbanos e a rede ferroviária internacional, com ligação à fronteira com Espanha».