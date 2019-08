Empresário investe 3,2 milhões de euros em complexo de turismo de natureza em Sobral Pichorro

O empresário britânico Anthony Graham Conway encontrou em Sobral Pichorro (Fornos de Algodres) o espaço com que «sempre sonhou» para construir uma unidade de turismo de natureza que vai criar 40 postos de trabalho diretos quando estiver em funcionamento, em 2021.

O empreendimento Vale das Lobas resultará de um investimento de 3,2 milhões de euros, comparticipados em 2,2 milhões de euros pelo Portugal 2020. O projeto consiste na construção de um Nature Spa Hotel, com 23 quartos, restaurante e programas de bem-estar. Haverá também a Aldeia do Artesão, um espaço que inclui 26 eco moradias, um parque de campismo e será reconstruido o solar e a capela de Girões, dois edifícios datados do século XVII. Os promotores adiantam que o complexo «oferecerá um ambiente sereno para que os visitantes possam conectar-se com a natureza». O lançamento da primeira pedra do empreendimento teve lugar no passado dia 29 de julho e contou com a presença da secretária de Estado do Turismo, Ana Mendes Godinho.