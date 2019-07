Futebol distrital: Guarda tem novo clube

O Guarda Futebol Clube é o mais recente clube da cidade mais alta. O emblema deverá participar no campeonato distrital da IIª Divisão e terá Faneca, ex-jogador e antigo técnico do NDS, como treinador. A direção da nova coletividade é presidida por José Catalino e assume como objetivo «reconquistar a confiança» dos guardenses. Ao que tudo indica, o Guarda Desportiva Futebol Clube, dirigido por César Torres e Edmilson, continua ativo e também deverá competir no Distrital da IIª Divisão.