(Foto: Pedro Seixo Rodrigues)



As chamas continuam a fustigar o distrito de Castelo Branco. Esta sexta-feira, 278 operacionais estão a combater um incêndio na localidade de Pêro Viseu, no concelho do Fundão, desde as 15h05.

O fogo está a consumir uma área de mato e mobiliza ainda dez meios aéreos e 77 veículos, segundo a página na Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.