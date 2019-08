Ovo de Colombo: Buena Vista Social Club

O Buena Vista Social Club foi um famoso clube de música cubana e de dança que, nos anos 40, constituía o local de encontro preferido de vários dos melhores músicos cubanos da altura.

Graças a um feliz acaso, dado nos anos 90, alguns destes músicos puderam gravar um maravilhoso álbum, de nome igual ao deste clube, com uma seleção das canções que mais faziam aplaudir os públicos da época. Este álbum é imensamente valioso; transmite-nos o carácter da verdadeira alegria sonora produzida por indivíduos que fazem música pela música, sem ego nem vaidade, o som encantador de que fez dedicadamente mais e mais música todos os dias no seu tempo; de quem tem na música a principal linguagem e no ritmo uma fonte vibrante de vitalidade.

Extraordinariamente, os músicos que compõem este conjunto foram reunidos de improviso pelo americano Ry Cooder e o cubano Juan de Marcos em 1996, em Havana, devido ao súbito impedimento da chegada dos artistas africanos que estes tencionavam contratar para realizar um álbum de encontro entre os estilos cubanos e africanos do Mali. Reuniu-se então, inesperadamente e de forma informal, o já prestigiado grupo Afro Cuban All Stars com alguns dos melhores músicos de Cuba das décadas de 40 e 50, a época mais luminosa da música cubana, tais como Ibrahim Ferrer, Omara Portuondo, Eliades Ochoa, Compay Segundo e Rúben González. Esta casualidade foi, afinal, o que causou o lançamento do álbum mais vendido de sempre da história de Cuba e um dos mais inspiradores de sempre dentro da música do mundo.

Joana C. Pereira