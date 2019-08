The Gift e Festival de One Man Band em destaque no TMG

Um Festival Internacional One Man Band (18 e 19 de outubro), as comemorações do Dia Mundial da Música e os concertos dos The Gift (27 de novembro) e Miguel Ângelo (20 de setembro) são os principais destaques da programação do Teatro Municipal da Guarda (TMG) até ao final do ano.

Uma das propostas mais inusitadas está agendada para 1 de outubro, Dia Mundial da Música. E efeméride será celebrada com uma iniciativa denominada MúsicaAconchego e que consiste na realização de nove miniconcertos e de um concerto completo, entre as 10 horas e as 23h30.

Participam Helena Neves (canto lírico), Tiago Pereira (percussão), Paulo Monteiro e Jorge Maia (música portuguesa), João Roxo (jazz), Alé & Olé Duo e Passione (música clássica), Miguel Calhaz (cantautor), Rui Correia & Ricardo Torrão (blues), Tânia Patrício (fado) e Pedro Arruda (eletrónica).

A programação do próximo quadrimestre do TMG arranca a 4 de setembro, com um concerto da Orquestra Académica Filarmónica Portuguesa. Até final de dezembro há também teatro, exposições de fotografia e de pintura.