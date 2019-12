Médico alerta Assembleia Municipal que vários serviços do Hospital estão «à beira de fechar»

A Assembleia Municipal (AM) da Guarda desta quarta-feira ficou marcada pela intervenção do oftalmologista do Hospital Sousa Martins Henrique Fernandes, que alertou que nesta unidade estão «vários serviços à beira de fechar» por falta de especialistas.

No período aberto ao público, o médico também informou que elaborou um projeto-piloto para fazer face «à impossibilidade de existência de Urgência oftalmológica permanente no distrito da Guarda», que disponibilizava um «apoio oftalmológico telefónico», mas a administração da Unidade Local de Saúde (ULS) comunicou-lhe que «deve abster-se de iniciar qualquer “projeto-piloto” ou diligência que vise a implementação do mesmo». Na sequência desta intervenção, o presidente da Câmara da Guarda, Carlos Chaves Monteiro, disse ser «urgente dar resposta» aos problemas existentes no hospital. Já o deputado da CDU, Aires Diniz, propôs que seja criado um grupo municipal para dialogar com a administração hospitalar e «acalmar os problemas que existem no hospital».

Nesta sessão, a AM aprovou, por maioria, um voto de congratulação pela instalação da Secretaria de Estado da Ação Social na Guarda por considerar que a cidade «adquire uma nova centralidade» no contexto nacional. O voto de congratulação, apresentado pelo grupo municipal do PS, foi aprovado com 21 votos a favor (de eleitos do PS, CDS-PP e BE) e com 38 abstenções (CDU e PSD).