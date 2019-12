Hotel Casa do Rio com menção honrosa no Prémio Arquitetura do Douro

O projeto da Casa do Rio, desenhado pelo arquiteto Francisco Vieira de Campos, localizada na freguesia de Castelo Melhor (Vila Nova de Foz Côa) e pertencente à Quinta do Vallado, obteve uma menção honrosa no Prémio Arquitetura do Douro.

Este Hotel Rural da Casa do Rio, que venceu recentemente o Prémio Nacional de Arquitetura em Madeira, tem apenas seis quartos, mas localiza-se estrategicamente entre as vinhas e o rio Douro, tendo sido construída totalmente em madeira e suspensa sob uma linha de água onde ainda existe um antigo pomar de laranjeiras. O Prémio Arquitetura do Douro foi criado e lançado em 2006 pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N) para promover boas práticas de arquitetura no Património Mundial. A cada dois anos, o galardão distingue “intervenções de construção, conservação ou reabilitação de edifícios ou conjuntos arquitetónicos” construídos após a classificação pela UNESCO.

Este ano, o vencedor foi o arquiteto Souto Moura com a obra da Central Hidroelétrica do Tua, que ficou quase integralmente subterrânea para harmonizar a edificação com a paisagem do Douro Património da Humanidade. O júri do prémio foi composto por representantes da CCDR-N, da Ordem dos Arquitetos Secção Regional Norte, da Entidade Regional do Turismo Porto e Norte e pelo arquiteto Álvaro Andrade, vencedor da última edição com o Centro de Alto Rendimento do Pocinho.