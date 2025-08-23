271 alunos colocados no IPG na primeira fase de acesso ao ensino superior

O Instituto Politécnico da Guarda pode receber 271 alunos que ficaram colocados num dos cursos do IPG na primeira fase de acesso ao ensino superior. Os cursos de Enfermagem e Educação Básica esgotaram a lotação, com a colocação de 90 e 44 alunos, respetivamente.
Entre os cursos que não conseguiram colocar alunos estão Educação Social e Gerontológica (que deixa 20 vagas para a segunda fase de candidaturas), ainda Engenharia Civil e Engenharia Topográfica, cada um com 10 lugares vagos, Gestão Hoteleira com 20 vagas e ainda Restauração e Catering que também ficou deserto deixando 12 vagas para o próximo concurso.
Até às 10 colocações temos o curso de Gestão do Turismo e Hospitalidade que colocou um aluno, assim como Turismo e Lazer, Ciência de Dados e Inteligência Artificial, Energia e Ambiente, Desporto, Condição Física e Saúde. Para o curso de Engenharia Informática entraram três alunos, assim como para Animação Sociocultural e Biotecnologia Medicinal. Marketing colocou quatro alunos e Contabilidade ocupou cinco vagas neste concurso. Gestão de Recursos humanos colocou 9 alunos. Tanto para Farmácia como para Ciências Laboratoriais entraram 10 estudantes.
Acima desta marca, 11 alunos entraram no curso de Desporto, para os cursos de Comunicação e Relações Públicas e ainda Comunicação Multimédia entraram 13 estudantes. Com 15 vagas ocupadas estão as licenciaturas de Gestão e Mecânica e Informática Industrial. O curso de Design de Equipamentos e Ambientes ficou com 18 vagas ocupadas.
Assim sendo, restam 568 vagas que poderão ser ocupadas nas próximas fases de acesso ao ensino superior.
