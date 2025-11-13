Município da Guarda apresenta três candidaturas ao concurso “Árvore do Ano”

O Município da Guarda está a candidatar três árvores ao concurso “Árvore do Ano Portugal”. Entre as árvores em destaque estão o Castanheiro de Guilhafonso, o Plátano do Rochoso e o Carvalho da Quinta da Maúnça.

O concurso é promovido pela UNAC – União da Floresta Mediterrânica e pretende «destacar árvores com histórias marcantes, capazes de inspirar e unir pessoas em torno da preservação ambiental.

A lista completa dos candidatos vai ser divulgada a 30 de novembro e a votação pública online decorre de 3 de dezembro a 7 de janeiro numa plataforma digital que ainda será divulgada.