16 árbitros da AF Guarda nos nacionais de futebol e futsal

Apesar de ter atingido o limite de idade, Carlos Xistra vai continuar no ativo na próxima época desportiva integrando a elite da arbitragem portuguesa, composta por 21 elementos.

O árbitro da Covilhã, de 45 anos, permanece na Categoria C1 Pro e é o único representante da região no escalão máximo. O juiz da Associação de Futebol de Castelo Branco é o primeiro a tirar partido do facto do atual regulamento prever que um árbitro que tenha atingido o limite de idade possa permanecer no ativo por mais três épocas, renováveis ano a ano. Para tal, o Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol pesou o estado físico do covilhanense e as condições que teria para continuar tendo resolvido convidá-lo a ficar mais uma temporada. Na categoria seguinte, a C1, destaque para os dois árbitros assistentes da Guarda (Marco Vieira e Paulo Brás) e um de Castelo Branco (Jorge Cruz). Na C2 Elite, já se sabe que Luís Máximo (Castelo Branco) junta-se este ano a Sérgio Guelho (Guarda), enquanto Hugo Santos (Guarda) é o único fiscal de linha da região incluído neste escalão.

Na categoria C2 há um único árbitro da Beira Interior, o veterano Renato Gonçalves (Guarda), em 70. No escalão seguinte, a C3 Avançado, surgem David Pimenta, Fábio da Costa e Fernando Ferreira (todos da AF Guarda) e dois árbitros da AF Castelo Branco (Hélio Tavares e Paulo Afonso). No futsal, Rui Ventura (Guarda) continua na categoria C1, a principal da modalidade, enquanto Bruno Alves, Manuel Pinto, Óscar Andrade, Pedro Martins e Tiago Cadete, todos da AF guardense, integram a categoria C2. No mesmo escalão estão os albicastrenses Izaldo Barata, João Baptista, Sérgio Mendes e Tiago Figueiredo. Na categoria seguinte, a C3 Avançado, estão André Fonseca e Francisco Simão, ambos da AF Guarda, enquanto António Vicente (Guarda) e Romeu Afonso (Castelo Branco) fazem parte da lista de observadores nacionais de futsal.