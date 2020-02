Quadros vivos de Caravaggio no TMG

É uma proposta fora do vulgar a que sobe ao palco do TMG esta quinta-feira (21h30).

Trata-se de atores a representar em palco pinturas de Caravaggio (1571-1610), ficando os modelos estáticos e em silêncio durante cerca de trinta segundos. Serão recriados 21 quadros do pintor italiano, que pintou sobretudo temas religiosos. As dramatizações serão acompanhadas por melodias barrocas de compositores como Mozart, Bach e Vivaldi e trabalhadas com luz por forma emular o efeito luminoso característico das obras do pintor italiano. A encenação é de Ricardo Barceló e a interpretação de Bárbara Cordeiro, Daniela Serra, Jan Gomes, Sofia Vasconcellos Gonçalves, Miguel Rebelo, Joana Rodrigues e Bruno Alves.