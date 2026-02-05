Associações de Futebol da Guarda e de Viseu vão promover troca de árbitros

As associações de futebol da Guarda e Viseu assinaram, esta semana, um protocolo para reforçar o intercâmbio e a colaboração entre os respetivos conselhos de arbitragem. Segundo as duas associações, o acordo, suportado pelo regulamento de arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol, tem como principal objetivo «promover a troca de árbitros e observadores entre as duas associações, contribuindo para o desenvolvimento técnico, formativo e competitivo da arbitragem regional». No âmbito deste protocolo, o Conselho de Arbitragem da AF Guarda compromete-se a disponibilizar observadores e árbitros de futebol e futsal para jogos organizados pela AF Viseu, bem como a promover ações de intercâmbio entre equipas de arbitragem. O Conselho de Arbitragem da AF Viseu assegura o cumprimento das mesmas obrigações relativamente às competições da AF Guarda.

As duas associações sublinham ainda a «importância estratégica deste acordo para o fortalecimento das relações institucionais».

O protocolo mantém-se válido durante o mandato dos atuais conselhos de arbitragem.