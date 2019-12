UBI Medical: Workshop anual de Cloud Computing decorre amanhã

O C4 – Centro de Competências em Cloud Computing promove esta quinta-feira a primeira edição de um workshop anual de divulgação do trabalho dos seus bolseiros.

A atividade decorre no UBImedical, a partir das 9 horas, e contará com a presença da ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, na sessão de abertura. «Vão ser apresentadas as várias linhas de investigação e os respetivos grupos de trabalho, estes últimos, em particular, pelos bolseiros do Centro», refere o diretor executivo do C4. As cinco sessões agendadas serão dedicadas às diferentes vertentes da utilização da “cloud”: sistemas, aplicações, análise de dados e administração pública. O Centro de Competências em Cloud Computing, sediado no UBImedical, iniciou atividade em dezembro de 2018, com o objetivo de «criar inovação e promover transferência de conhecimento, tanto para a indústria como para a administração pública, no âmbito do aproveitamento das potencialidades da computação em nuvem». Tem aproximadamente 15 bolseiros e conta ainda com o contributo de cerca de 50 investigadores afetos à Universidade da Beira Interior (UBI) e aos institutos politécnicos de Castelo Branco e da Guarda.