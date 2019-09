UBI entre as melhores em ranking mundial

A Universidade da Beira Interior (UBI) faz parte da lista das melhores do mundo, de acordo com a edição de 2020 do ranking internacional World University Rankings (WUR), organizado pelo Times Higher Education (THE).

A UBI surge no patamar 601-800 numa lista que inclui 1.400 instituições de 92 países. De Portugal integram a análise apenas 12 universidades e um instituto politécnico, do conjunto de cerca de 30 instituições públicas existentes. Os peritos internacionais do THE concluíram que a UBI está em quarto lugar entre as academias nacionais, juntamente com universidades com número de alunos superior e situadas no litoral. Além disso, está um nível acima de três universidades e de um politécnico portugueses, posicionados no patamar 801-1.000.

Entre as vertentes mais fortes da UBI estão os itens “Citações”, colocando em evidência o trabalho de investigação científica feito na academia por investigadores, docentes e alunos. A área da “Internacionalização” também está em destaque, como resultado da capacidade de atrair estudantes estrangeiros e parcerias internacionais. A universidade sediada na Covilhã recorda que «há vários aos que o THE inclui a UBI em diversos rankings, desde os globais aos de áreas científicas e de universidades fundadas há menos de 50 anos, entre outros».