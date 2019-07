UBI entre as 100 melhores da Europa no ensino e aprendizagem

A Universidade da Beira Interior (UBI) é uma das 100 melhores instituições de ensino superior da Europa no ensino e aprendizagem, de acordo com uma avaliação feita ao ambiente vivido no seio na comunidade académica covilhanense e dos recursos existentes em termos de ensino.

O relatório do Europe Teaching Rankings, que comparou instituições de 18 países, inclui indicadores que revelam «um grau de desenvolvimento dos alunos nos estudos e com a universidade, a integração com os professores, as oportunidades para desenvolver competências e os pontos de vista acerca da qualidade dos serviços». Os resultados, que integram o conjunto de análises do Times Higher Education (THE), foram apurados, sobretudo, através de inquéritos anónimos a estudantes. «A performance alcançada pela UBI é assim um sinal do grau de satisfação dos seus estudantes relativamente à realidade que experimentam no dia a dia da academia», refere a universidade em comunicado.