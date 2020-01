“Salas de Aula do Futuro” inauguradas em duas escolas da Guarda

Desde esta quarta-feira que há duas “Salas de Aula do Futuro” nas escolas Augusto Gil e no Centro Escolar da Sequeira, na Guarda.

Os espaços vão apoiar os alunos daqueles dois estabelecimentos dos Agrupamentos Escolares Afonso de Albuquerque e Sé e resultam de um investimento de 60 mil euros da autarquia. «Estas salas proporcionam novas formas de aprender e de ensinar através das novas tecnologias e são um recurso essencial para o desenvolvimento escolar destes alunos», disse o presidente do município aos jornalistas no final da última reunião do executivo.

Carlos Chaves Monteiro referiu que este investimento vem juntar-se «aos mais de 500 mil euros» que a Câmara aplicou na área da Educação no presente ano letivo. Posteriormente, as “Salas do Futuro” também poderão ser utilizadas por crianças das outras escolas da cidade e do concelho.