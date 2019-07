Região com risco máximo de incêndio e aviso laranja devido à previsão de trovoada

Os concelhos da Covilhã, Sabugal, Guarda, Pinhel, Figueira de Castelo Rodrigo e Vila Nova de Foz Côa estão hoje sob risco máximo de incêndio, adianta o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Este alerta vigora em mais 23 municípios dos distritos de Castelo Branco, Portalegre, Santarém, Viseu, Bragança e Faro, enquanto vários concelhos dos distritos de Faro, Beja, Santarém, Castelo Branco, Portalegre, Coimbra, Viseu, Bragança, Guarda, Viseu, Braga e Vila Real apresentam risco muito elevado de incêndio. De acordo com o IPMA, o risco de incêndio vai continuar máximo, muito elevado e elevado pelo menos até ao fim de semana em vários distritos de Portugal continental.

O risco de incêndio tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo, sendo o elevado o terceiro nível mais grave. Os cálculos para este risco são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.

Já os distritos de Bragança, Guarda e Vila Real estão esta terça-feira sob aviso laranja devido à previsão de trovoada, entre as 12 e as 18 horas. O IPMA emitiu também aviso amarelo para os distritos de Bragança, Viseu, Guarda, Vila Real e Castelo Branco devido à previsão de aguaceiros, por vezes fortes, de granizo e acompanhados de trovoada entre as 12 e as 18 horas desta terça-feira.

Sob aviso amarelo, mas por causa do tempo quente estão também os distritos de Bragança, Évora, Guarda, Vila Real, Beja, Castelo Branco e Portalegre até às 21 horas de quarta-feira. O aviso laranja é o segundo mais grave de uma escala de quatro e é emitido para uma «situação meteorológica de risco moderado a elevado». O IPMA emite aviso amarelo, o segundo menos grave, quando existem condições meteorológicas representam um «risco para determinadas atividades».