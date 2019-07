Politécnico da Guarda coopera com o Conservatoire National des Arts et Métiers

Decorreu recentemente no Instituto Politécnico da Guarda (IPG) uma formação sobre o protocolo de automação de edifícios – KNX, enquadrada no protocolo de intercâmbio celebrado entre o IPG e o Conservatoire National des Arts et Métiers, em França.

Esta ação foi lecionada por Fernando Melo Rodrigues, docente da Unidade Técnico Científica de Informática, do Instituto Politécnico da Guarda, a 20 alunos da referida instituição francesa, tendo sido baseada no curso de formação certificada KNX Basic de 40 horas. O curso consistiu numa componente teórica complementada com uma aplicação prática, realizada nos laboratórios da Escola Superior de Tecnologia e Gestão (ESTG). «A automação de edifícios/ domótica é hoje uma área em forte expansão, quer através de protocolos abertos e suportado por centenas de fabricantes (como é o caso do protocolo KNX), quer através de pequenos dispositivos ligados à Internet, tecnologias habitualmente designadas por IoT – Internet das Coisas», refere o IPG, que é parceiro científico da KNX Association, sedeada em Bruxelas.

Entretanto, o Politécnico tem a funcionar um Gabinete de Acesso ao Ensino Superior para apoiar os candidatos do distrito. O gabinete, instalado no edifício dos Serviços Centrais, proporciona apoio informativo aos candidatos ao ensino superior, integrando serviço de atendimento presencial (9h30/12h30 e 14h30/16h30). A primeira fase de candidaturas ao ensino superior está a decorrer até 6 de agosto, enquanto a segunda fase terá lugar de 9 a 20 de setembro.