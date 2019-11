Obra dos Passadiços do Mondego já arrancou

A Barragem do Caldeirão foi hoje palco do início de mais uma obra.

Esta quarta-feira, após a sessão solene, que decorreu nos Paços do Concelho, foi concretizada a Assinatura do Auto de Consignação e Lançamento da Primeira Pedra dos Passadiços do Mondego, na presença da Ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa e do autarca da Guarda, Carlos Chaves Monteiro. O ato decorreu no Âmbito das comemorações do Dia da Cidade da Guarda, no paredão da Barragem do Caldeirão.

De forma simbólica foi assim assinalado o início da intervenção que tem um custo de três milhões de euros à autarquia guardense.

Veja as fotos na galeria:

As comemorações do Dia da Cidade irão prolongar-se pela tarde com uma maratona de inaugurações pelo concelho: o Parque de Merendas da Quinta da Taberna, em Videmonte estava agendado para as 13 horas, seguido da inauguração das obras de requalificação do Largo do Rossio no Codesseiro (pelas 15h30) e das obras de requalificação do Largo da Junta de Freguesia e zona envolvente, no Porto da Carne.

No regresso à Guarda, o aniversário serve ainda de pretexto para marcar a aproximação da época natalícia: a ligação das iluminações está agendada para as 18h30 no Largo João de Almeida, onde haverá ainda um espetáculo musical.