Mais um detido no caso do homicídio de Foz Côa

O coautor foragido de um homicídio ocorrido em Vila Nova de Foz Côa foi detido ao início da manhã de sábado (3 de agosto), em Reguengos de Monsaraz. O crime aconteceu a 5 de julho, e estava relacionado com um desentendimento relativo à «dissolução de um casamento, envolvendo uma filha menor da vítima com apenas 13 anos de idade», que já tinha levado à detenção de um outro suspeito, no passado dia 29 de julho.

O homicídio vitimou um homem de 39 anos de idade que foi «surpreendido e atingido mortalmente, por disparo de arma de fogo, no interior da sua própria residência», de acordo com comunicado da Polícia Judiciária (PJ).

Além das detenções, a PJ localizou e apreendeu a viatura automóvel utilizada pelos dois homicidas. O detido, de 23 anos, foi presente às autoridades judiciárias para ser interrogado e lhe serem aplicadas as medidas de coação adequadas.