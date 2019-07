MAI e IPG assinam protocolo para instalação do Centro Nacional de Educação Rodoviária na Guarda

O ministro da Administração Interna assina na quarta-feira com o Instituto Politécnico da Guarda (IPG) o protocolo de instalação do Centro Nacional de Educação Rodoviária da Guarda naquela instituição de ensino superior.

A cerimónia está marcada para as 11 horas, no IPG. A instalação deste organismo na Guarda tinha sido proposta pelo deputado socialista Santinho Pacheco, tendo o ministro Eduardo Cabrita confirmado a localização na sessão solene do Dia da Cidade, a 27 de novembro de 2018.