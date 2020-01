Inscrições abertas para novos voluntários na ULS da Guarda

Estão abertas as inscrições para novos voluntários de apoio aos utentes da Unidade Local de Saúde (ULS) da Guarda.

Os interessados devem imprimir e preencher a ficha disponível no site da ULSG e entregá-la no Hospital Sousa Martins, nas residências paroquiais, Casa Véritas, Casa de Santa Luzia e Instituto Politécnico da Guarda.

As inscrições devem ser efetuadas entre 3 de fevereiro e 3 de março. Mais informações junto do Grupo de Voluntariado para apoio aos doentes do Hospital Sousa Martins: candido.andrade@sapo.pt ou através do tlm: 96 8879588