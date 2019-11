Incêndio provoca danos materiais no mercado municipal da Guarda

Um incêndio deflagrou esta madrugada no mercado municipal da Guarda, tendo causado danos na zona da charcutaria. Não houve feridos.

O alerta foi dado cerca das 7h00 e no local continuam nove elementos dos bombeiros da Guarda, apoiados por quatro viaturas, em trabalhos de rescaldo e limpeza. «Tratou-se de um pequeno foco de incêndio, controlado com a pronta intervenção dos voluntários, que provocou alguns danos materiais e a destruição de produtos como queijos e charcutaria. Houve muito fumo negro devido à combustão de materiais em plástico, mas nada mais», disse Sérgio Costa.

O vereador da autarquia com o pelouro da Proteção Civil adiantou que as autoridades estão a investigar as causas do fogo e que o espaço abrirá «assim que tivermos autorização» das autoridades.