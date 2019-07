Guardense João Veiga Segura vence torneio internacional de poker em Las Vegas

O guardense João Veiga Segura, jogador profissional de poker, venceu esta sexta-feira um torneio em Las Vegas (Estados Unidos) com mais de 600 inscritos. A façanha rendeu-lhe um prémio de 46.143 dólares.

Para obter a sua primeira grande vitória internacional, o jovem de 33 anos derrotou 672 jogadores no $400 MonsterStack do Championship Poker Series do Hotel Venetian, naquela cidade do Estado do Nevada.

João Veiga Segura não é o único profissional português em Las Vegas, palco durante quase dois meses nos grandes campeonatos mundiais da modalidade, como as World Series of Poker ou os DeepStack Championship Poker Series. Antes deste prémio, o guardense já tinha conseguido outros cinco de 3.421 dólares, 1.505, 1.403, 1.690 e 1.364, num total de 9.383 dólares.