O 39º Festival de Folclore da Cidade da Guarda realiza-se este sábado na Alameda de Santo André, a partir das 21h30.

Este ano participam os Ranchos Folclóricos de Mira de Aire, de São Pedro da Bela Vista (Penafiel), da Ribeira de Ovar e Típico Cantarinhas de Nisa, além do grupo do Centro Cultural da Guarda, que organiza o espetáculo. Os grupos vão desfilar entre o Paço da Cultura e o local do festival pelas 21 horas.